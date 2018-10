Les fans de football espagnol avaient droit à une belle affiche cet après-midi, puisque l’Atlético de Madrid accueillait le Betis au Wanda Metropolitano. Et les troupes du Cholo Simeone prennent la tête du championnat grâce à cette victoire 1-0.

Après une première période assez équilibrée, les locaux prenaient le dessus au retour des vestiaires. Kalinic signait la situation la plus chaude de la rencontre, avec ce poteau (51e), et s’offrait quelques nouvelles occasions dans la surface andalouse. C’est finalement Angel Correa, entré en jeu plus tôt, qui allait débloquer la situation (1-0, 74e). Les Madrilènes sont installés à la première marche du classement en attendant le match du Barça face à Valence.