Dans le cadre de la 24e journée de la Liga, Villarreal, qui vise l’Europe en fin de saison, accueillait Levante, bien englué dans le ventre mou du championnat espagnol. Le Sous-Marin jaune a eu du mal mais a fini par triompher dans cette rencontre (2-1). Et les hommes de Javier Calleja peuvent remercier Gerard Moreno pour les trois points.

L’attaquant international espagnol a d’abord trouvé la faille dès la 9e minute d’une belle frappe croisée dans la surface de réparation adverse. Si Borja Mayoral a ramené les deux équipes à égalité (56e), Moi Gomez, sur un service de Gerard Moreno, a très rapidement redonné l’avantage aux locaux dans ce match, où le score n’a donc plus bougé, d’une belle frappe à ras de terre à l’entrée de la surface (61e). Avec cette victoire Villarreal (38 points) profite du nul entre Valence et l’Atlético de Madrid, vendredi (2-2), et grimpe à la 6e place du classement, à seulement deux unités des Colchoneros (4es). Levante (11e, 29 points) pointe à 9 points de son adversaire du jour.