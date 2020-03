L’OM peut se mordre les doigts. Malgré deux buts d’avance à dix minutes de la fin de match, les Phocéens ont concédé le match nul 2-2 au Vélodrome face à Amiens. Une belle douche froide notamment due à une prestation poussive dans l’ensemble. Voilà que l’OM a neuf points d’avance sur Rennes le 3e, alors que le club picard prend un point inespéré. Le relégable n’a plus que quatre unités de retard sur le barragiste Nîmes.

Marseille avait pourtant fait le plus dur en prenant les devants juste avant la pause grâce à Sanson (45e+1). Payet a même offert un break d’avance (57e) avant de céder sa place à Thauvin (80e), qui a disputé ses premières minutes depuis plus de six mois. C’est aussi à ce moment-là qu’Amiens a relancé la fin de match. Amavi, qui aurait sans doute dû écoper d’un second jaune sur cette intervention, a concédé un penalty transformé par Guirassy (83e). L’attaquant a même placé sa tête sur la barre trois minutes plus tard (86e) mais c’est Ghoddos, pour son retour, qui venait gratter le point du nul en convertissant le centre de Calabresi (90e+5).

