La 30e journée de Ligue démarrait ce vendredi soir avec une affiche entre le Stade Rennes (8e) et l’Olympique Lyonnais (3e). Une rencontre sous le signe de l’Europe puisque Rennes pouvait se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue Europa. De son côté, Lyon pouvait revenir à un petit point du LOSC. Après une première occasion de Lea-Siliki, captée par Lopes (4e), Fekir butait sur Koubek qui déviait sur son poteau (13e). De son côté, Depay, en bonne position, ne trouvait pas le cadre (23e), avant de buter sur Koubek (28e). Les Lyonnais dominaient les débats dans une rencontre assez calme.

Au retour des vestiaires, Ndombele armait une frappe qui s’envolait au-dessus du but (47e) et Marcelo voyait sa tête être sortie par Gélin sur sa ligne (50e). Rennes sortait enfin et Ben Arfa butait sur Lopes avant que la talonnade de Gélin ne soit repoussée également (52e). Dans la foulée, Sarr frappait à côté (55e) puis au-dessus (59e). Dembélé tentait de répondre, mais Koubek captait sa tentative (68e). Les deux équipes tentaient alors de prendre l’avantage sans y parvenir. Hunou manquait d’ailleurs une énorme occasion en fin de match après une superbe contre-attaque rennaise (85e). Et finalement, cette occasion était fatale aux Bretons puisque Terrier ouvrait le score dans les dernières minutes (0-1, 87e). L’OL revient ainsi à un point du LOSC, qui affrontera Nantes dimanche (17h).