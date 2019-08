Après avoir montré des signes positifs au fur et à mesure de son avancement en présaison, l’Olympique de Marseille voulait confirmer sa bonne forme face au Stade de Reims. Un match comptant pour la première journée de la Ligue 1 qui a été très disputé. Dés les premières secondes de jeu, Moussa Doumbia tentait une frappe dans la surface, mais Steve Mandanda sauvait les Phocéens (2e). Les occasions font se multiplier pour les Champenois avec notamment des frappes de Boulaye Dia (32e) et Rémi Oudin (35e). Duje Caleta-Car aurait même pu être expulsé avant la pause pour une faute sur Boulaye Dia (42e).

Au retour des vestiaires, Marseille revenait avec de bonnes intentions. Dimitri Payet frappait au but (53e) avant que Kevin Strootman trouve la barre transversale (57e). Un temps fort mal exploité et puni dans la foulée. Suite à un très beau mouvement collectif, Boulaye Dia ajustait Steve Mandanda sur la gauche (1-0, 58e). En tête dans la partie, Reims tenait bon face aux assauts phocéens. Entré à la 73e minute en lieu et place de Valère Germain, Dario Benedetto faisait ses débuts en Ligue 1, mais ne trouvait pas la faille. Entré en jeu, Hyun-jun Suk doublait même la mise suite à un service de Boulaye Dia (90e). Avec cette victoire 2-0, le Stade de Reims soigne son début de championnat tandis que l’Olympique de Marseille goûte déjà à la défaite.

