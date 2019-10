Comme chaque jeudi, la Ligue de Football Professionnel continue de dévoiler le programme TV des prochaines journées. Cette fois, c’est la 13e journée qui vient d’être annoncée. Celle-ci se déroulera du vendredi 8 au dimanche 10 novembre. Et en ouverture de cette journée, c’est un alléchant Nice / Bordeaux qui est proposé, le vendredi soir à 20h45 en direct sur Canal+ Sport.

Le samedi à 17h30, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du Stade Brestois 29 en direct sur Canal+ et beIN Sports. Le multiplex de 20h sur beIN Sports proposera des rencontres entre le LOSC et le FC Metz ou encore Monaco et Dijon. Le dimanche, le FC Nantes recevra l’AS Saint-Étienne, toujours sur beIN Sports. En clôture de cette journée, c ’est un choc qui aura lieu entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais à 21h, en direct sur Canal+.

