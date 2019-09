Pas de Ligue 1 ce week-end car c’est la trêve internationale ! Mais la Ligue de Football Professionnel continue de dévoiler le programme TV des prochaines journées. Et ce jeudi, c’est la 9e journée qui vient d’être annoncée. Elle se déroulera du 4 au 6 octobre prochain. En ouverture, l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse d’Amiens à 20h45 sur Canal+.

Le samedi à 17h30, le Paris Saint-Germain recevra Angers au Parc des Princes. Une rencontre diffusée en simultanée sur Canal+ et beIN Sports. Le multiplex de 20h proposera, notamment, des rencontres entre Montpellier et Monaco, Toulouse et Bordeaux ou encore entre Nantes et Nice. Cette journée se clôturera avec le derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne à 21h sur Canal+.

