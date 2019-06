Alors que le football de clubs français s’est arrêté ce dimanche soir avec les barrages, les amoureux du ballon rond dans l’Hexagone ne vont pas attendre longtemps avant de se projeter sur la saison 2019-2020. En effet, les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 vont être dévoilés dans un peu plus de dix jours.

« Les calendriers des rencontres de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 pour la saison 2019/2020 seront publiés le vendredi 14 juin 2019 sur www.lfp.fr et les réseaux sociaux de la Ligue de Football Professionnel. Pour rappel, la 1ère journée de Ligue 1 Conforama se déroulera les 9, 10 et 11 août 2019. La Domino’s Ligue 2 reprendra de son côté dès le vendredi 26 juillet 2019 », peut-on lire sur le calendrier fourni par la LFP.