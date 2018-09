Lille recevait l’Olympique de Marseille ce soir au stade Pierre Mauroy en fermeture de la 8e journée de Ligue 1. Le début de match était calme. À la 10e minute, Florian Thauvin débordait côté gauche et centrait en direction de Nemanja Radonjic, mais la reprise de volée de l’ailier olympien passait largement au-dessus de la barre transversale. Quelques minutes plus tard, Lucas Ocampos écopait d’un carton jaune pour un coup de coude sur Xeka (18e). À la 23e minute, Nicolas Pépé délivrait un bon centre à Jonathan Ikoné. La frappe pied gauche de l’attaquant lillois était trop croisée et n’inquiétait pas Mandanda. Peu avant la mi-temps, Thiago Mendes tentait sa chance aux vingt mètres et son tir frôlait le montant de Mandanda.

Au retour des vestiaires, Nicolas Pépé est passé tout près de faire trembler les filets. Côté gauche, Jonathan Bamba, après avoir été contré, passait son ballon à Jonathan Ikoné à l’entrée de la surface. Ce dernier décalait Nicolas Pépé qui frappait en force trop à gauche des buts marseillais (49e). À la 63e minute, Nicolas Pépé crochetait Steve Mandanda impuissant qui commettait une faute sur l’attaquant lillois. L’arbitre désignait le point de penalty et Nicolas Pépé transformait ce dernier pour offrir l’ouverture du score à Lille (65e, 1-0). Trois minutes plus tard, Florian Thauvin manquait une occasion de recoller à un partout. Après un bon centre de Kevin Strootman, il était seul face au but, mais il ne réussissait pas à toucher le ballon. Les Marseillais continuaient de pousser, mais cela ne donnait rien. Les Lillois, sur un contre, finissaient même par avoir un nouveau penalty, obtenu encore une fois par Nicolas Pépé (85e) pour un tacle de Luiz Gustavo. Jonathan Bamba le transformait pour permettre aux Dogues de mener 2-0. Avant de conclure la soirée par un troisième but quatre minutes plus tard. Fodé Ballo-Touré faisait l’effort côté gauche et bougeait de l’épaule Bouna Sarr, puis centrait en direction de Jonathan Bamba qui poussait la balle au fond des filets (89e, 3-0). Une victoire nette et sans bavure qui permettait à Lille de prendre la 2e place !