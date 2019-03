Dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux accueillaient le Stade Rennais au Matmut-Atlantique. Pour sa première sur le banc du club aquitain, Paulo Sousa alignait un 3-4-3 avec le trio Kamano, Briand, De Préville en attaque. Côté breton, Julien Stéphan s’appuyait sur un 4-4-2 mais se passait des services d’Hatem Ben Arfa pour ce match. Si le premier acte fut assez plaisant au niveau du jeu, celle-ci ne se matérialisait pas par des occasions franches. Au retour des vestiaires, Bordeaux se faisait une frayeur. Sur un centre de Léa-Siliki, Maxime Poundjé manquait de tromper son propre gardien avec une tête qui heurtait le haut de la transversale (48e).

Les Girondins ouvraient le score peu avant l’heure de jeu. Sur la droite, Sabaly centrait pour De Préville dont la déviation trouvait Kamano qui poussait le cuir au fond des filets (1-0, 59e). A peine une minute plus tard, Rennes pensait recoller au score mais la VAR annulait logiquement le but pour un hors-jeu d’Hunou. Dans les vingt dernières minutes, Bordeaux se procurait des opportunités par Basic (71e) et Briand (79e) mais Koubek veillait au grain. Alors que le club aquitain se dirigeait vers un succès, le Stade Rennais égalisait dans le money-time. Mbaye Niang profitait d’un ballon mal renvoyé par la défense bordelaise, pour ajuster de près Costil (1-1, 90+2). Les deux équipes faisaient du surplace au classement.