Après la victoire difficile de l’AS Saint-Etienne sur sa pelouse face à Strasbourg dans le match du haut de tableau (2-1), le Stade Malherbe de Caen défiait le FC Nantes en Normandie pour un match en retard de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par un nouvel hommage rendu à Emiliano Sala, le joueur argentin ayant évolué dans les deux équipes.

La première occasion était pour Nantes, mais Coulibaly butait sur Samba (10e). Le match manquait d’intensité, et Girotto était expulsé pour un deuxième carton jaune concédé en 8 minutes (34e). Waris s’offrait une nouvelle occasion, mais Samba sauvait à nouveau (68e). Et finalement, Djiku était coupable d’une faute dans la surface et Rongier transformait ce penalty (0-1, 80e). Les Nantais l’emportaient et montaient à la 14e place, avec 8 points d’avance sur Monaco, barragiste. De son côté, Caen reste 19e.