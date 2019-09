L’OL lançait la 8e journée de Ligue 1 à cet horaire assez inhabituel jusqu’ici, avec la réception de Nantes au Groupama Stadium. Les troupes de Sylvinho avaient besoin de gagner, puisqu’elles restaient sur six matchs de rang sans gagner toutes compétitions confondues. Le tacticien brésilien misait notamment sur un trio Traoré-Dembélé-Depay devant. En face, des Nantais très en forme, puisqu’ils étaient quatrièmes au coup d’envoi de la rencontre. Et les Canaris ont un peu plus coulé les Lyonnais avec cette victoire 1-0.

Marçal dégage le ballon sur Moutoussamy. Le ballon prend une trajectoire bizarre qui trompe Antho Lopes ! Horrible ! #OLFCN 0-1 — Olympique Lyonnais (@OL) September 28, 2019

Après une première période assez équilibrée, où Lafont a tout de même dû s’employer à plusieurs reprise pour empêcher les locaux, c’est un ancien de la maison lyonnaise, Samuel Moutoussamy, qui a trouvé la faille (0-1, 59e). Un but avec de la réussite il faut dire, puisqu’il a contré un tacle de Marçal, et la trajectoire du ballon a ensuite trompé Lopes. L’OL a eu quelques nouvelles opportunités pour égaliser, mais le score n’a plus bougé. Nantes passe provisoirement en tête, alors que l’OL est onzième et risque de chuter encore plus en fonction des résultats de la journée...

