C’était un peu le choc des extrêmes pour clôturer cette 13e journée de Ligue 2 entre le leader messin et Auxerre, 18e au coup d’envoi. Les Grenats avaient là une magnifique occasion de creuser l’écart en tête puisque Lens et Brest ont respectivement perdu et fait match nul à domicile ce week-end.

Mais rien n’est jamais écrit d’avance et c’est Auxerre qui l’a emporté à Saint-Symphorien 1-0 grâce à un but joli but de Dugimont (32e). Oukidjia a même arrêté un penalty de Romain Philippoteaux juste avant la pause. Plus inquiétants pour les hommes de Frédéric Antonetti, ils n’ont pas cadré un seul tir et ont globalement réalisé une prestation complètement ratée. Ils conservent tout de même un point d’avance alors que l’AJA se donne un bon bol d’air en grimpant à la 17e place et prenant 4 points d’avance sur le Red Star, premier relégable.