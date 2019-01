Surprise dans ce dernier match de la 20e journée de Ligue 2 avec la défaite de Lens au Red Star 1-0. Handicapé par pas mal d’absences, le Racing s’est incliné sur un but d’Abdeldjelil dès la 2e minute de jeu. La recrue audonienne marquait là sur son premier ballon depuis son transfert.

Avec ce succès, le Red Star en profite pour s’extraire de la place de lanterne rouge, au profit de Nancy et revient surtout à deux points de la place de barragiste. De leur côté, les Sang-et-Or étirent leur mauvaise série du moment. Ils n’ont plus gagné depuis trois matches en championnat, (quatre avec la Coupe de France) et se retrouvent 5e, à trois points du podium.