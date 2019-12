La 18e journée de Ligue 2 offrait un choc entre l’AC Ajaccio (3e) et le RC Lens (2e) ce samedi. Les Corses ont dominé la première mi-temps, prenant même un avantage mérité par un joli but de Laçi (12e) mais tout s’est compliqué lors de la seconde période.

Les Sang et Or ont d’abord égalisé par Sotoca, qui a profité d’une erreur de Diallo (57e). L’attaquant lensois y est ensuite allé de son doublé (71e) pour offrir un succès précieux 2-1 dans l’Île de Beauté. Le club nordiste prend 4 points d’avance sur son adversaire du jour et revient à deux unités de Lorient.