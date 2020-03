Ce mercredi (21h), le PSG a rendez-vous avec son histoire. Les hommes de Thomas Tuchel accueilleront, dans un Parc des Princes vide, le Borussia Dortmund (rencontre à suivre en direct sur le live commenté de Foot Mercato) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 1-2 à l’aller). La pression monte autour du club de la capitale, favori de cette double confrontation face au 2e de Bundesliga. Et Hans-Joachim Watzke, le directeur général du BvB, en a remis une couche sur les épaules des Parisiens.

« Qui a le plus besoin de se qualifier pour les quarts de finale ? Je pense que c’est le PSG. C’est clair, Paris a des moyens financiers bien plus importants que le Borussia Dortmund. J’aurais plutôt dû dire que l’État du Qatar a bien plus de possibilités que Dortmund. Et je sais que leur plus grand rêve est de remporter la C1. Pour nous, ça serait super d’aller en quarts mais nous n’avons pas la même pression qu’à Paris. Je pense que nous avons un petit peu (un avantage psychologique) car nous avons gagné le match aller. Et la pression ne sera pas sur nos épaules. Elle sera davantage sur celles du PSG. Cela dit, ils ont un potentiel offensif incroyable. Ils ont 5 joueurs de classe mondiale, avec Mbappé, Neymar, Icardi, etc. C’est pour cette raison que cela reste du 50-50 », a déclaré le patron du club de la Ruhr au cours d’un entretien accordé à RMC Sport. Pour atteindre les quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles, Paris devrait pouvoir compter sur son capitaine, Thiago Silva (35 ans), qui a reçu le feu vert médical du staff pour tenir sa place de titulaire en défense centrale.