Naples a obtenu sa qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa en battant Zurich jeudi soir et Chelsea a validé son ticket en surclassant Malmö. Les Anglais joueront contre le Dynamo Kiev au tour suivant et Naples affrontera les Autrichiens du Red Bull Salzbourg. Un homme espère que les formations anglaises et italiennes se retrouveront en finale, il s’agit d’Aurelio De Laurentiis.

Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, le président napolitain aimerait que son club atteigne la finale pour défier Chelsea, le club de son ancien entraîneur, Maurizio Sarri. Même si ce dernier est en grandes difficultés en ce moment, son ancien président souhaite qu’il résiste à la tempête. « Ce serait amusant de jouer contre Chelsea en finale, en supposant bien sûr que Sarri puisse tenir aussi longtemps. J’espère qu’il y restera et qu’il réussir, car Sarri aime son travail à la folie. »