Avant de retrouver la Ligue des champions face à Chelsea, mercredi (21h, à suivre sur notre live commenté), Lille a concédé le match nul contre Nice en Ligue 1 (1-1). Une prestation qui n’avait pas été du goût de Christophe Galtier comme il l’avait expliqué après la rencontre. À la veille de recevoir les Blues, le coach lillois est revenu sur cette contre-performance et espère que ses joueurs ont compris le message.

« J’étais frustré donc aussi en colère. Ma déception était à la hauteur de ce que nous avons eu dans ce match-là en termes de situations offensives. Et nous sommes ressortis avec un match nul, a-t-il expliqué en conférence de presse. J’ai remontré à nos joueurs ce que nous avions fait dans le match. Nous avions amené le danger très souvent mais ça ne s’est concrétisé que par un but. Quand on se crée des situations, c’est qu’on est en bonne santé. Ensuite, il faut plus de détermination de chacun, devant et au milieu, à vouloir marquer. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10