Devant dégager des fonds pour répondre aux exigences de la DNCG, Lille a vendu Fodé Ballo-Touré à l’AS Monaco pour 13 millions d’euros et s’est également délesté de plusieurs joueurs. Déjà annoncé, la rupture du prêt de Junior Alonso au Celta Vigo et son nouveau prêt d’un an et demi au Boca Juniors est désormais effective.

Le défenseur central paraguayen de 25 ans rejoint donc le finaliste de la dernière Copa Libertadores. Dans le même temps, le jeune défenseur Zohran Bassong (19 ans) quitte définitivement le club nordiste pour la formation belge du Cercle Bruges.