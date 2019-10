Les Dogues jouent leur troisième match de Ligue des Champions ce mercredi à 21 heures, face à Valence, et il pourrait déjà être celui de la dernière chance. Avec un zéro pointé en deux rencontres, le LOSC doit se ressaisir à domicile, même si les Valencians vendront eux aussi chèrement leur peau.

Pour ce faire, Christophe Galtier devrait aligner un 4-4-2, avec Maignan dans les cages, protégé par la charnière Fonte-Gabriel. Sur les côtés, Çelik et Bradaric seront sûrement de la partie, tandis qu’André et Soumaré protègeront la défense. Bamba et Ikoné devraient animer le jeu sur les ailes, enfin Rémy pourrait bien être associé à Osimhen sur le front de l’attaque.

Albert Celades devrait faire jouer son équipe dans le même système. Cillessen gardera les buts valencians, avec devant lui Gaya, Diakhaby, Garay et Wass. À la récupération Coquelin et Parejo devraient être alignés, Torres et Cherichev évolueront sur les côtés. Devant, c’est le duo Maxi Gomez-Gameiro qui devrait être choisi pour mettre à mal la défense lilloise.