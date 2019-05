Sacré champion des Pays-Bas hier après un ultime succès face De Graafschap (4-1), Frenkie de Jong a définitivement fait ses adieux à l’Ajax Amsterdam, lui, l’enfant de la maison.Interrogé par Fox Sports sur son futur en Catalogne, le milieu de terrain s’est montré impatient à l’idée de rejoindre le Barça. Un changement de dimension qui n’effraie pas le joueur de vingt-deux ans.

« Je ne vais pas changer ma façon d’être, même si je vais être plus mis en avant à Barcelone. Je suis curieux de me rendre là-bas et je suis pressé d’apprendre aux côtés des meilleurs. Lionel Messi ? Je serai très ému de le voir à l’entraînement tous les jours... Je crois que je vais lui donner la balle en permanence (rires). » Avant de rejoindre les Blaugranas, le Néerlandais aura rendez-vous avec la Ligue des Nations, avant de prendre des vacances méritées.