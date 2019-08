À la 78e minute du match entre le FC Barcelone et le Betis Séville (5-2), Carles Pérez (21 ans), buteur pour la première fois en pro, est remplacé par Ansu Fati, deuxième plus jeune joueur (16 ans et 300 jours) de l’histoire à endosser le maillot du Barça, derrière Vicenç Martínez (16 ans et 16 et 280 jours), en 1941. Blessé, Lionel Messi était dans les tribunes pour assister au match.

Et l’Argentin de 32 ans a félicité les deux jeunes joueurs sur son compte Instagram en publiant deux photos. La première voit le numéro 10 prendre Ansu Fati dans ses bras et la seconde est une photo de Carles Pérez célébrant son but. Le tout accompagné du message suivant : « Un excellent match, 3 premiers points en Liga et très heureux de voir les garçons de la maison réaliser leur rêve d’atteindre l’équipe première et de marquer au Camp Nou en match officiel ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10