C’est une scène plutôt cocasse que nous avaient offert Lionel Messi (32 ans) et Cristiano Ronaldo (34 ans). Lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, le Portugais avait invité l’Argentin à dîner à Turin lorsque l’occasion se présenterait. Et l’attaquant du FC Barcelone a répondu favorablement à la proposition de son meilleur rival.

« Je n’ai pas de problème. J’ai toujours dit que je n’avais aucun problème avec lui, que nous n’étions pas amis parce que nous n’avions pas partagé le même vestiaire. On s’est toujours vus au moment des galas ou des remises de prix. Je n’ai pas de problème. Lors du dernier gala, c’est le moment où nous avons le plus parlé et que nous étions le plus proches, raconte le quintuple Ballon d’Or dans une interview accordée au journal Sport. Je ne sais pas s’il y aura un dîner parce que je ne sais pas si nous allons nous croiser. Tout le monde vit d’un côté et a ses engagements. Mais si cela doit arriver, il n’y a pas de problème. »

