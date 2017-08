Liverpool vient de dévoiler la liste des 22 joueurs qui disputeront le barrage de la Ligue des Champions face à Hoffenheim. Et Philippe Coutinho n’apparaît pas dans cette liste, lui dont l’avenir à Liverpool est de plus en plus incertain.

S’il est vrai qu’il a déjà manqué la reprise du championnat en raison de pépins physiques, tout porte à croire qu’un départ vers Barcelone est clairement à l’ordre du jour. Hier, les posters à son effigie étaient par exemple retirés de la boutique officielle du club.

Le groupe des Reds : Alexander-Arnold, Moreno, Lovren, Milner, Wijnaldum, Henderson, Can, Mane, Salah, Firmino, Kent, Solanke, Origi, Gomez, Klavan, Flanagan, Robertson, Matip, Grujic, Mignolet, Karius, Ward.