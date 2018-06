Si la fin de saison a tendance à déprimer certains supporters du ballon rond, c’est également un moment très attendu par ces derniers, puisque c’est l’heure de découvrir les nouvelles tuniques pour la saison prochaine.

Après avoir dévoilé un maillot domicile aux couleurs classiques du club, les Reds de Liverpool viennent de révéler le maillot extérieur qu’ils étrenneront pour la saison 2018/2019. Ces derniers ont voulu faire dans l’originalité puisqu’il sera violet et orange.

Away from Anfield.

Wear the Liver Bird proudly on your chest.

The #NBFootball @LFC 18-19 away kit has arrived.#ThisMeansMore #LFC pic.twitter.com/RpSrQXnbRi

— New Balance Football (@NBFootball) 13 juin 2018