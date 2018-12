Sa passe décisive pour Sadio Mané contre Manchester United (3-1, 16e journée de Premier League) est la preuve des progrès de Fabinho. Après des débuts compliqués, le milieu de terrain brésilien commence à se faire sa place au sein d’une ambitieuse écurie de Liverpool. « L’intensité est différent de celui auquel j’étais habitué, mais je me suis adapté au rythme de l’équipe et à son style de jeu. Evidemment, sur les premiers matches, je ne comprenais pas automatiquement le reste de l’équipe, alors je devais travailler plus dur pour comprendre les courses des autres joueurs, mais j’y arrive plus facilement désormais », a-t-il glissé au site officiel des Reds.

L’international auriverde (7 sélections) affiche son bonheur d’évoluer en Angleterre. « J’avais déjà une idée de ce que serait la Premier League, mais la différence est l’intensité physique, chaque match est difficile, peu importe ton adversaire, qu’il soit en haut ou en bas du classement. C’est toujours très difficile. Je ne me rappelle pas de beaucoup de matches remportés avec une large marge, ce qui démontre la compétitivité du championnat. C’est ce à quoi je m’attendais en regardant les matches à TV, mais jouer en Premier League est vraiment appréciable, c’est le championnat le plus compétitif du monde et le plus dur à gagner », a-t-il lâché. Pourvu que ça dure.