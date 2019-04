Gardien remplaçant à Liverpool, le portier belge Simon Mignolet vit un exercice compliqué avec seulement deux matches au compteur cette saison. Néanmoins, son attitude impressionne ses coéquipiers à l’image de James Milner. Le milieu de terrain anglais a voulu mettre en avant l’investissement de l’ancien joueur de Sunderland en conférence de presse.

« Il a la meilleure attitude que j’ai jamais vue dans ma vie. Tous les jours, à l’entraînement, il se donne à fond et pousse Alisson Becker et tous les autres à s’améliorer. Personne ne parle de lui dans la presse parce qu’il n’est pas sur le terrain, mais il a été vraiment important pour nous cette saison », a lâché le joueur de 33 ans.

"He has the best attitude I’ve ever seen in my life."@JamesMilner has spoken about the unseen, yet crucial, impact @SMignolet has had on the rest of the squad. https://t.co/4pHOuaQNsK

— Liverpool FC (@LFC) 23 avril 2019