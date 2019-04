Demain soir, Liverpool va affronter le FC Porto en quart de finale de l’UEFA Champions League (match à suivre en direct sur notre site). Avant ce rendez-vous, Jürgen Klopp s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui d’évoquer le cas de Mohamed Salah, qui a retrouvé le chemin des filets ce week-end après avoir été muet 8 rencontres. Le technicien allemand a révélé ne pas être tracassé par l’Égyptien.

« La meilleure façon de décrire la situation dans laquelle Mohamed Salah était c’était le match à Munich. Il était si proche à plusieurs moments. Et à présent, il en est à 18 buts, 7 ou 8 passes décisives. Ce sont de bons chiffres. Il est un adulte et il sait qu’il doit travailler pour ça. Personne n’était inquiet. Il n’était pas inquiet. C’est un adulte. Son travail a toujours été brillant, aux entraînements comme en match. Mais quand vous marquez un but de classe mondiale, bien sûr cela vous aide. Un beau but, décisif et si important. »