L’avenir d’Adam Lallana (31 ans) à Liverpool est à prendre en compte. En effet, le milieu offensif est en fin de contrat avec les Reds en juin prochain. Celui qui a rejoint l’actuel leader de Premier League en juillet 2014 en provenance de Southampton pourrait partir puisqu’il fait l’objet de convoitises.

Comme le rapporte The Telegraph, des clubs de la Chine, mais également de la Major League Soccer aux Etats-Unis. Auteur de huit matchs, un but et une passe décisive toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, il est soutenu par son entraîneur actuel Jürgen Klopp qui est satisfait de ses dernières prestations.