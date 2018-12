Présent en conférence de presse ce vendredi, à quelques heures du choc entre Liverpool et Manchester United, le manager des Red Devils José Mourinho a expliqué qu’il entendait bien aller chercher la victoire à Anfield, même si, pour le Special One, un tel résultat constituerait un exploit. « Nous savons que nous jouons le leader, une équipe en pleine forme, mais nous avons nos qualités, nous avons notre potentiel et malgré nos problèmes et nos doutes en termes de choix d’équipe, de tactique, d’approche, de philosophie, nous allons nous présenter avec les joueurs qui sont disponibles et nous allons avoir une équipe capable d’aller là-bas et de se battre pour la victoire », a-t-il lancé, saluant la valeur des Reds.

« Ce n’est pas juste l’argent qu’ils ont dépensé cet été, c’est un tout. Une équipe, c’est plus que l’argent dépensé pour la renforcer. C’est comme une maison, il ne suffit pas d’acheter les fournitures, il faut travailler, tu peux dépenser pour acheter les meilleures fournitures mais il faut être prêt à vivre dans une maison fantastique », a expliqué le technicien lusitanien, avouant que son MU était bien loin de l’expression collective des Scousers. C’est dit.