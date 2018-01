Liverpool est décidément au centre de l’actualité liée au mercato cet hiver. Après l’arrivée de Van Dijk et le départ de Coutinho, les Reds devront aussi gérer la succession du Brésilien. Ils auront aussi d’autres dossier annexes comme celui concernant Divock Origi. Prêté à Wolfsbourg, l’ancien joueur du LOSC a évoqué son avenir au micro de Skysports.

« Plusieurs facteurs entrent en compte (au sujet d’être transféré définitivement à Wolfsbourg). Je suis quelqu’un qui profite du moment. Je pense que tout est possible. Je suis concentré sur ici et maintenant. J’ai une bonne relation avec Liverpool, mais je me sens très bien à Wolfsbourg. Nous nous réunirons en fin de saison et nous verrons pour le prochain exercice. Je suis ici pour les six prochains mois et je suis ouvert à tout ».