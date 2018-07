Rappelez-vous le 24 avril dernier, jour de la demi-finale de Ligue des Champions entre Liverpool et l’AS Roma. Alex Oxlade-Chamberlain avait dû céder sa place après un quart d’heure de jeu, se tordant de douleur. Le verdict était tombé, le genou était touché et l’international anglais pouvait tirer un trait sur la Coupe du Monde en Russie. Mais voilà, malheureusement pour lui, il risque de rater une grande partie de la saison 2018-2019, comme l’a révélé Jürgen Klopp sur le site officiel de Liverpool !

« Il est temps de dire aux gens qu’Oxlade-Chamberlain va devoir se concentrer, pour la saison à venir, sur sa rééducation et sa récupération. (…) Il ne voulait pas attirer l’attention sur cela pour ne pas troubler la fin de saison, et pour être honnête, nous pensions que nous pouvions attendre avant de le dire aux gens, à un moment plus approprié. Son opération s’est très bien passée, et sa rééducation aussi. Mais la vérité, c’est que nous savions qu’il faudrait commencer la saison en sachant qu’il ne serait pas prêt pour la majorité des matches. Si nous le voyons cette saison, ce sera du bonus », a expliqué l’entraîneur allemand des Reds. Touché aux ligaments du genou, avec des « dommages multiples », Oxlade-Chamberlain avait été opéré huit jours après sa blessure.