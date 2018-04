L’été dernier, Alex Oxlade-Chamberlain a décidé de quitter sa zone de confort à Arsenal après sept années de bons et loyaux services pour rejoindre Liverpool. Un nouveau cap dans la carrière du joueur de 24 ans. S’il ne jouit pas d’un statut de titulaire indiscutable (13 titularisations), il est l’un des joker de luxe de Jürgen Klopp (30 matchs joués). Sous la houlette du tacticien allemand, l’international anglais (32 sélections, 6 buts) semble métamorphosé.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le principal intéressé a tenté d’expliquer l’influence de son entraîneur sur sa progression. « Il me pousse en permanence, insiste, me crie dessus, pour que je prenne les matches par la peau du cou, que je frappe plus souvent, réalise plus de différences » Une méthode qui semble porté ses fruits à l’image de sa frappe surpuissante lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, face à Manchester City.