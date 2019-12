Large leader de Premier League, Liverpool ne serait pas contre un renfort hivernal. Les Reds surveilleraient de près le latéral gauche du Vitesse Arnhem Max Clark (23 ans) selon le Mirror. Arrivé à l’été 2018 en provenance d’Hull City, l’Anglais s’est imposé comme l’une des valeurs sûres de l’Eredivisie.

Cette saison, il a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives en 17 matches de championnat. Le club anglais ne dispose pas de véritable remplaçant à ce poste depuis cet été et le départ d’Alberto Moreno (27 ans). James Milner a même assuré le rôle de doublure d’Andrew Robertson.