Titulaire indiscutable dans les rangs de Liverpool et rouage essentiel de la formation de Jürgen Klopp depuis maintenant plus de deux saisons, Trent Alexander-Arnold (21 ans) s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Formé par les Reds, le latéral droit international anglais (9 sélections, 1 but) est un enfant du club. Mais il a révélé être également un grand admirateur du FC Barcelone.

« Je dirais que mon autre équipe préférée serait le Barça. J’ai l’impression qu’ils ont en quelque sorte les mêmes valeurs et croyances que Liverpool », a notamment confié Alexander-Arnold à GQ Magazine dans des propos rapportés par le Mirror ce mardi. Que les fans de Liverpool se rassurent : le chouchou d’Anfield a assuré ne pas imaginer évoluer dans un autre club. Avant de rappeler son amour inconditionnel pour le club, la ville et les supporters.