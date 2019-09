C’est reparti pour la Ligue 1 avec la venue d’Angers sur la pelouse du LOSC. Déjà battus deux fois cette saison en championnat, les Dogues auront fort à faire contre un adversaire toujours compliqué à jouer. Christophe Galtier doit en plus gérer quelques absences.

Yaziçi est suspendu, Weah est blessé alors que Soumaoro et Xeka sont en reprise L’entraineur lillois fait confiance à un duo Soumaré-André au milieu, laissant Renato Sanches sur le banc, et Ikoné sera en soutien de Osimhen, déjà buteur à 4 reprises. En face, le SCO se présente vraisemblablement en 5-3-2 avec Pereira Lage, Santamaria et Mangani au milieu.

Les compositions :

Lille : Maignan - Pied, Fonte, Gabriel, Bradaric - Araujo, André, Soumaré, Bamba - Ikoné, Osimhen.

Angers : Butelle - Manceau, Pavlovic, Traoré, Thomas, Aït-Nouri - Pereira Lage, Santamaria, Mangani - Capelle, Bahoken.

