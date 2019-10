Après la Paris Saint-Germain contre Galatasaray (victoire 1-0 des Parisiens), c’est au tour de l’Olympique Lyonnais et du LOSC de participer à cette deuxième journée de Ligue des Champions. Si les Rhodaniens ont fort à faire avec le déplacement à Leipzig, Lille n’est pas en reste puisqu’ils accueillent les Blues de Chelsea au Stade Pierre Mauroy (rencontre à suivre sur notre live commenté).

Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourrait utiliser un 4-4-2 plus ou moins inédit. Maignan devrait garder les buts et pourrait être protégé par Bradaric, Fonte, Gabriel et Celik. Au milieu de terrain, Renato Sanches et André pourraient former le double-pivot tandis que Bamba et Araujo animeront les ailes. Enfin, devant Osimhen et Loïc Rémy tiennent la corde pour occuper les postes d’attaquants. Lampard, lui devrait opter pour un 4-3-3 classique. Kepa pourrait être protégé par Azpilicueta, Christensen, Tomori et Alonso. Au milieu, Kanté sera bien là tout comme Kovacic et Jorginho. Devant les jeunes Tammy Abraham et Mason Mount pourraient être accompagnés de Willian.

