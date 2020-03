Dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, le LOSC s’est imposé par la plus petite des marges sur la pelouse du FC Nantes (1-0). Les Dogues peuvent remercier Benjamin André pour ces trois points, puisque c’est le milieu de terrain de 29 ans qui a inscrit le but de la victoire à la Beaujoire. Ce 2e succès de rang en championnat des Lillois, 4es, leur permet de rester à un point de la 3e place occupée par le Stade Rennais, qui a enfoncé Toulouse samedi soir (2-0). En conférence de presse d’après match, Christophe Galtier a forcément été interrogé sur la course à la C1 qui attend les nordistes jusqu’à la fin de la saison.

« Montpellier et Monaco sont à six points (derrière), c’est un écart qui n’est pas définitif. On regarde devant. On est là, on chasse, on se rapproche, on n’a pas encore rattrapé nos amis rennais. Il faut garder cette vigilance, cette exigence, cette humilité. Il faut jouer pour gagner, maintenir une moyenne élevée par match pour être à la lutte jusqu’à la fin », a lâché l’entraîneur du LOSC. Lille aura l’occasion d’éloigner encore plus un concurrent direct lors de la prochaine journée de Ligue 1 : les Dogues accueilleront l’OL au stade Pierre-Mauroy pour le choc de la 29e journée.