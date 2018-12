Samedi après-midi, le LOSC a concédé le match nul 2-2 face à l’Olympique Lyonnais. Une rencontre durant laquelle Loïc Rémy a marqué un but et délivré une passe décisive. Interrogé ce lundi en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à féliciter son attaquant.

« Je n’étais pas satisfait des attaquants de pointe dans l’efficacité, du nombre de buts, des situations créées. Loïc nous a envoyé quelques signaux depuis certaines séances d’entraînement. C’est pourquoi j’ai décidé de le mettre titulaire lors de cette affiche. Il a répondu présent et j’ai été satisfait. Le plus important est qu’il retrouve la joie d’être passeur, buteur. Il y a une concurrence entre Leão, Rémy et Rui Fonte. Mais cette concurrence est saine ».