Le LOSC réalise une saison incroyable compte tenu des difficultés connues l’an dernier. En effet, les Dogues se classent en deuxième position, avec 7 points d’avance sur le troisième, Lyon, et 10 sur l’OM, quatrième. Et chez les Dogues, un homme brille : Nicolas Pépé. Appelé récemment avec la Côte d’Ivoire, où il pourrait connaître sa deuxième sélection, le buteur du LOSC a vu son compatriote Didier Drogba le couvrir de louanges dans une interview accordée à la LFP.

« Nicolas Pépé ? Il présente de très bonnes statistiques et il dépassera facilement mon record de buts sur une saison de Ligue 1 (19 en 2003/2004, ndlr). C’est un joueur rapide, complet, très efficace. On a besoin de joueurs comme lui en Ligue 1. J’avais déjà entendu parler de lui depuis quelque temps, notamment parce qu’il est convoqué en sélection ivoirienne depuis plusieurs années. La saison qu’il est en train de faire, c’est du très haut niveau », a ainsi déclaré Didier Drogba. Pour rappel, Nicolas Pépé en est à 17 buts et 8 passes décisives en 28 matches de Ligue 1.