Depuis le début de la saison, il s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Nicolas Pépé (23 ans) continue de casser la baraque avec le LOSC, où il a marqué 16 buts et délivré 8 passes décisives en 25 rencontres de championnat. Des statistiques hallucinantes qui permettent au LOSC d’occuper la deuxième place du championnat, avec 4 points d’avance sur Lyon. Et si personne ne doute d’un départ de Nicolas Pépé l’été prochain, son entraîneur Christophe Galtier a une idée de club plutôt précise comme il l’a annoncé en conférence de presse.

« Il progressera à grand pas quand il rejoindra un club a dimension Champions League, car il doit jouer dans un club dans ce calibre. Il n’a pas besoin, lui, d’une étape intermédiaire pour aller le plus haut possible. Il peut y aller directement. [...] Quel championnat il doit rejoindre ? On n’en a jamais parlé. Je le vois bien dans une équipe qui joue tout en rouge et qui aime bien avoir des joueurs excentrés faux pied. Et il y en a beaucoup », a ainsi déclaré l’entraîneur lillois. En tout cas, du côté de Nîmes, on n’a pas tardé à réagir après ces déclarations !