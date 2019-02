Si le LOSC est aussi haut dans le classement et peut légitimement rêver de Ligue des Champions, c’est notamment parce Nicolas Pépé explose au plus haut niveau. 16 fois buteur en 25 matches de Ligue 1 en plus de 8 passes décisives, l’Ivoirien de 23 ans affole les compteurs, et les recruteurs. L’été dernier, il avait refusé de quitter Lille malgré des intérêts de l’OL notamment et n’a pas donné suite à une folle offre venue de Chine cet hiver.

Nul doute qu’il partira l’été prochain, permettant au passage au LOSC de toucher un énorme chèque. Arsenal, Manchester City ou encore Tottenham se sont déjà positionnés, tout comme le Barça. Les Blaugranas sont régulièrement en contact avec Marc Ingla, un ancien de la maison et aujourd’hui directeur général des Dogues et observent avec intérêt les performances de l’ancien Angevin. Ils semblent avoir une longueur d’avance dans ce dossier mais c’est sans compter sur cette information de France Football.

Dans son édition à paraître mardi, l’hebdomadaire indique que le PSG courtise aussi Pépé. Nasser Al-Khelaïfi a même personnellement évoqué ce dossier auprès de Gérard Lopez, son homologue lillois et cela pourrait même être le début de négociations officieuses avant de passer à la vitesse supérieure. Voilà une bonne nouvelle pour la Ligue 1, qui conserverait là l’un de ses meilleurs éléments. Le joueur lui ne veut pas se presser comme il l’affirmait déjà dans FF il y a quelques semaines. « J’ai un plan de carrière, je veux le respecter. Je ne suis pas pressé, je suis bien dans ma tête. (…) Après Lille, on verra. Le meilleur est à venir. »