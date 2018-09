Après une saison dernière catastrophique, le LOSC se fait du bien. Le club du Nord réalise un début de saison prometteur avec notamment un Nicolas Pépé en pleine bourre (4 buts en 5 matches de Ligue 1). Les performances de l’ancien Angevin alertent les recruteurs des plus grands clubs d’Europe. C’est ce que révèle Gérard Lopez ce vendredi soir sur les ondes de RMC. Le président lillois voudrait garder le joueur jusqu’à la fin de cette saison et affirme que certains éléments partiront cet hiver à cause de leur temps de jeu réduit.

« Pépé, j’aimerais le garder. Le Barça ? C’est vrai qu’il y a des grands clubs qui intéressent à lui. Des clubs nous ont contactés après le mercato pour connaitre la marche à suivre. J’aimerais qu’il reste avec nous cette saison. (...) On va vendre en janvier. Si on peut, on va vendre des joueurs qui ont moins de temps de jeu. On a cinq défenseurs centraux par exemple et 27/28 qui s’entraînent au quotidien. »