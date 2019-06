Pas beaucoup utilisé en début de saison par Thomas Tuchel, Timothy Weah avait été prêté au Celtic Glasgow par le Paris Saint-Germain pour la deuxième partie de saison. Depuis, l’international américain est revenu dans la capitale mais celui-ci ne reportera pas le maillot parisien. L’attaquant âgé de 19 ans s’est en effet engagé en faveur du LOSC, où il a signé un contrat de cinq ans. Et dans le communiqué de son nouveau club, le principal concerné est revenu sur cette signature.

« Pour moi, le LOSC est le meilleur choix possible pour progresser et gagner du temps de jeu. C’est une équipe jeune et ambitieuse : je sais que Christophe Galtier et son staff sont très professionnels et appréciés par les joueurs. Rejoindre le LOSC, ça n’est pas rien puisque cette équipe a réalisé une superbe saison l’an dernier car une deuxième place, c’est une performance énorme : jouer la Champions League est d’ailleurs un rêve que je vais pouvoir réaliser. J’ai hâte de marquer des buts sous mes nouvelles couleurs et d’aider ce club à remporter des matchs et pourquoi pas des trophées », a-t-il lâché.

