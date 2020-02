La 23e journée de Ligue 1 démarre ce mardi avec une rencontre entre le LOSC (4e) de Christophe Galtier et le Stade Rennais (3e) de Julien Stéphan. Vainqueurs à Strasbourg le week-end dernier pour leur deuxième succès à l’extérieur de la saison en championnat seulement, les Dogues espèrent capitaliser et revenir sur les talons de leurs adversaires du jour, qui surfent eux sur un gros capital confiance après le succès arraché face à Nantes.

Car seuls six points séparent les deux équipes au coup d’envoi. L’enjeu est donc de taille. Les deux formations se présentent en 4-4-2. Auteur d’une grosse boulette à la Meinau, Renato Sanches est bien là. Osimhen sera associé à Rémy devant, alors que Soumaré est sur le banc. En face, les Bretons sont encore confrontés à des problèmes de blessures, notamment en défense. Gnagnon fera la paire avec Da Silva. Tait occupe le flanc gauche au milieu avec un duo Niang-Gboho en attaque. Les dernières recrues, Gaitan d’un côté, et Nzonzi de l’autre ne sont pas encore prêtes et indisponibles pour ce match.

Les compositions :

LOSC : Maignan - Celik, Fonte, Gabriel, Reinildo - Ikoné, R. Sanches, André, Bamba - Rémy, Osimhen.

Stade Rennais : Mendy - Traoré, Gnagnon, Da Silva, Maouassa - Raphinha, Bourigeaud, Camavinga, Tait - Gboho, Niang.