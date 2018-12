Ancien directeur sportif de l’AS Monaco, Luis Campos est désormais à Lille. Lors de son passage dans la Principauté, il a côtoyé un certain Kylian Mbappé. L’attaquant de 20 ans a gagné la Coupe du monde et évolue depuis au Paris Saint-Germain. Interrogé par Telefoot, Luis Campos a expliqué qu’il aimerait voir le natif de Bondy au Real Madrid dans le futur : « Kylian représente le football champagne, ce que nous aimons voir et en tant que footballeur de haut niveau, je le vois porter le maillot du Real Madrid parce que c’est un club fait sur mesure, où les grands joueurs, veulent aller. »

Le Portugais ne s’arrête pas là et estime que Kylian Mbappé va marquer sa génération : « à l’avenir, je m’imagine assister à un match au Santiago Bernabeu et apprécier le spectacle que Mbappé peut nous offrir. Aujourd’hui, il est plus décisif que Neymar et quand on voit son âge, il sera bien meilleur que Cristiano Ronaldo, je le vois gagner plus de Ballons d’Or. »