Passé dans l’organigramme du Paris SG à la formation il y a quelques mois de cela, Luis Fernandez ne semble pas franchement en accord avec la politique menée par le club de la capitale dans ce domaine. Dans les colonnes de Nice-Matin, l’ancien coach parisien a même laissé entendre qu’il viderait son sac le moment venu.

« Quand je vois comment est utilisé le petit Loïc Mbe Soh au PSG. On n’a pas alerté l’entraîneur ? Il le met arrière droit contre Reims pour son premier match en Ligue 1 (sic). Il l’a traumatisé. Mais je les laisse aller au bout et je parlerai après. Ce sera bientôt les cinquante ans du PSG et j’aurai des choses à dire », a-t-il lâché. On a hâte !