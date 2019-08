Ce jeudi, Manchester City a présenté sa recrue João Cancelo. Le joueur portugais a expliqué son choix : « C’était très rapide. Je connaissais l’intérêt de Manchester City depuis un moment. Je suis heureux d’être ici à présent. Je crois beaucoup en ce club, sans aucun doute. Pour le présent comme pour l’avenir, le club continuera d’être l’une des meilleures équipe du monde. Je pense que c’est l’endroit idéal pour moi (...) J’aime les nouveaux défis. Je suis au courant de la compétition. Walker est un très bon joueur, mais avec la compétition, je vais pouvoir m’améliorer. Je rêve d’être un des meilleurs joueurs à mon poste. Je pense que je peux le devenir à City (...) Pour moi la Premier League est le meilleur championnat du monde sans aucun doute. Je suis pressé de jouer mon premier match ici. J’aime les stades et leurs ambiances. ».

Concernant son prix, il a précisé : « Bien sûr, c’est un prix élevé pour un latéral droit. Mais cela m’aidera et me poussera pour devenir un meilleur joueur que lorsque j’ai rejoint le club ». Un club où il va retrouver son compatriote Bernardo Silva. « J’ai parlé plusieurs fois avec Bernardo et il m’a toujours dit que c’était un club incroyable. Le style de Manchester City est incroyable et c’est un bon club pour mon développement ». Concernant sa collaboration avec Pep Guardiola, il a indiqué : « Je suis là pour aider peu importe où le coach décide de me placer. Je suis un arrière droit mais je suis polyvalent. Je peux jouer dans différentes positions. Je jouerais là où Pep me demandera de jouer ».

