Leroy Sané fait décidément parler de lui ce vendredi. En conférence de presse, Niko Kovac a été interrogé sur l’intérêt du Bayern Munich pour l’international allemand. Mais le coach n’a pas répondu puisque le chef de presse de l’écurie bavaroise a bloqué toutes les questions à son sujet. Ce qui n’a pas été le cas de celui de Manchester City.

En conférence de presse ce vendredi, Pep Guadiola a été questionné sur Sané. Et il a de nouveau mis les choses au clair. « Vous n’étiez pas en Chine. J’ai répondu plusieurs fois. Je ne parle pas des rumeurs. Je sais qu’elles existent. J’ai dit à plusieurs reprises que c’était impossible de convaincre les joueurs si leur tête est ailleurs. Mais aucun joueur ne m’a dit qu’il voulait partir. Nous voulons que Leroy reste ici. Nous essayons de prolonger son contrat. Nous étions proches et maintenant, c’est un petit peu différent. C’est la réalité mais je peux pas en dire plus ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10