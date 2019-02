Victime d’une rupture des ligaments croisés la saison dernière, Benjamin Mendy avait tout fait pour revenir en fin de saison avant de jouer le Mondial 2018, notamment. Mais cette saison, le champion du Monde a rechuté avec une blessure au ménisque. Absent depuis début novembre, le latéral gauche avait rejoué quelques minutes en EFL Cup le 23 janvier face à Burton Albion, mais n’a depuis plus fait son apparition avec les Citizens.

Encore un peu gêné par son genou, le joueur de 24 ans semble encore un peu trop juste pour revenir dans le groupe mancunien. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le choc face à Chelsea (dimanche à 17h, à suivre en direct sur notre site), Pep Guardiola a expliqué qu’il fallait être patient : « Benjamin Mendy est blessé et ce n’est pas facile. C’est le ménisque. Il doit faire une rééducation. Ce n’est pas possible de revenir, s’entraîner deux jours et être prêt pour un match. Il faut être prudent. »